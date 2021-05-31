ВЕБИНАР АДЛ «СЕКТОРНЫЙ ШАРОВОЙ КРАН – УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИ АГРЕССИВНЫХ РАБОЧИХ СРЕД С СОДЕРЖАНИЕМ АБРАЗИВНЫХ ЧАСТИЦ»

3 июня в 11:00 по МСК приглашаем посетить вебинар: «Секторный шаровой кран — универсальное решение для химически агрессивных рабочих сред с содержанием абразивных частиц». На вебинаре Вы поближе познакомитесь с компанией Ramén и вариантами исполнения одноимённых кранов. Мы расскажем об основных преимуществах шаровых секторных кранов по сравнению с другими типами арматуры, а также рассмотрим и другие предложения на рынке. Вебинар проведёт Скотнов Алексей Сергеевич — заместитель начальника отдела трубопроводной арматуры и насосов промышленного применения.

Сайт АДЛ, 28 мая