РОСТ ЦЕН НЕИЗБЕЖЕН. ПИСЬМО ООО «АРМАТУРА М» ОТ 26 МАЯ

Информируем партнеров и заказчиков, что в связи с продолжающимся ростом цен на металл ЛЗТА "Маршал" вынужден повысить цены на разборные краны более чем на 15%. Данные краны являются металлоемким продуктом, характеризующимся более высоким расходом металла при изготовлении. В ближайшее время мы произведем перерасчет цен и вышлем Вам обновленные прайс-листы, которые будут действовать с 1 июня 2021 г. Также Вы сможете скачать новый прайс-лист на сайте lztamarshal.ru. Дополнительную информацию по ценам Вы можете получить у менеджеров компании. Надеемся на понимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!

МЦ ТПА, 27 МАЯ

