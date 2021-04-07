13 апреля в Тюмени пройдет открытый обучающий семинар VALTEC по фитингам и монтажу трубопроводов

План семинара:
§ Водяной теплый пол (новинки автоматики, обзор и сравнение коллекторных блоков, советы по автоматизации систем, типичные ошибки монтажа).
§ Системы аксиальных фитингов VALTEC.
§ Новинки VALTEC 2021 года.
§ Практические занятия по монтажу трубопроводов различного типа.
Место и время проведения: Тюмень, ул. Республики, 159, гостиница "Восток", конференц-зал "Сатурн", 10.00–14.00.
Слушателям будут выданы техническая литература и сертификаты специалистов. Состоится розыгрыш призов! Участие бесплатное, по обязательной предварительной регистрации.
Контактные лица: Шепелев Александр, Бурцева Мария. Тел.: +7 (343) 278-24-90, +7 (922) 187-55-77. E-mail: ShepelevAV@v-tg.com, BurtsevaMV@v-tg.com
Сайт VALTEC, 5 апреля