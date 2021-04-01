Базовые нефтегазовые выставки в СНГ в первой половине 2021 года (апрель-май)

26 - 29 апреля – "НЕФТЕГАЗ 2021” - 20-я Международная выставка "Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса”, г.Москва
07 – 09 апреля – "Атырау Нефть и Газ 2021” – Северо-Каспийская региональная выставка, г.Атырау
18 –20 мая – "Oil&Gas Uzbekistan 2021” – Международная нефтегазовая выставка, г.Ташкент
18 – 20 мая – "Power Uzbekistan 2021” – Международная выставка "Энергетика, электротехника и альтернативные источники энергии”, г.Ташкент
25 – 28 мая – "Газ. Нефть. Технологии 2021” – Международная специализированная выставка и нефтегазохимический Форум, г.Уфа
25 – 27 мая – "KazInterPower Павлодар 2021” – Международная выставка оборудования и технологий по энергетике и электротехнике, г.Павлодар
Источник МЦ ПА, 31 марта