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Базовые нефтегазовые выставки в СНГ в первой половине 2021 года (апрель-май)

01 апреля, 2021 15

26 - 29 апреля – "НЕФТЕГАЗ 2021” - 20-я Международная выставка "Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса”, г.Москва

07 – 09 апреля – "Атырау Нефть и Газ 2021” – Северо-Каспийская региональная выставка, г.Атырау

18 –20 мая – "Oil&Gas Uzbekistan 2021” – Международная нефтегазовая выставка, г.Ташкент

18 – 20 мая – "Power Uzbekistan 2021” – Международная выставка "Энергетика, электротехника и альтернативные источники энергии”, г.Ташкент

25 – 28 мая – "Газ. Нефть. Технологии 2021” – Международная специализированная выставка и нефтегазохимический Форум, г.Уфа

25 – 27 мая – "KazInterPower Павлодар 2021” – Международная выставка оборудования и технологий по энергетике и электротехнике, г.Павлодар

Источник МЦ ПА, 31 марта


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