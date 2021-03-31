ИЛЬМА: ОРИГИНАЛЬНЫЕ CТЁКЛА KLINGER ДЛЯ УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ СО СКЛАДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ИЛЬМА является официальным дистрибьютором оригинальных смотровых стёкол Klinger®. В настоящее время оригинальные

стекла Klinger® производятся в Австрии на заводе Klinger Fluid Control GmbH и поставляются по всему миру через официальных дистрибьюторов. Стёкла Klinger — это боросиликатные термически закалённые стёкла, которые являются неотъемлемой частью указателей уровня для визуального контроля за рабочей средой в котлах, резервуарах и трубопроводах. Широко используются в различных отраслях промышленности, энергетики и ЖКХ.

РЕФЛЕКСИОННЫЕ СМОТРОВЫЕ СТЁКЛА

Лучшее решение для контроля границы воды и пара. Стекло имеет форму вытянутого прямоугольника со скруглёнными углами. Передняя поверхность стекла гладкая, а поверхность, обращённая к рабочей среде, имеет продольное рифление — канавки с углом 90 градусов. Благодаря такой поверхности граница воды и пара всегда четко различима.

Канавки создаются путём прессования, что дополнительно улучшает характеристики стекла, так как на его внутренней поверхности формируется "корка" повышенной прозрачности и твёрдости, устойчивая к воздействию котловой воды и пара.

Применение: В водоуказателях паровых котлов рабочим давлением до 35 бар и температурой до 250 °C. В этих условиях рефлексионные стёкла обеспечивают чёткое отображение границы воды и пара и отличную стойкость. При работе с остальными средами могут использоваться при давлении до 400 бар или температуре до 400 °С.

Стёкла выпускаются длиной от 95 мм до 370 мм и в зависимости от длины обозначаются условными номерами от 0 до 10.

Письмо в журнал ТПА, 31 марта