ВЕБИНАР «КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ АДЛ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ» ПРОВОДИТ ДЕПАРТАМЕНТ ТПА КОМПАНИИ АДЛ

01 апреля 2021 г. в 11:00 по МСК приглашаем Вас на вебинар «Комплексные инженерные решения компании АДЛ для систем водоснабжения и водоотведения». В ходе вебинара будут рассмотрены следующие темы:

•ассортимент запорной арматуры, предлагаемый Компанией АДЛ, для нужд водного и коммунального хозяйств;

•устройство наиболее востребованных серий задвижек с обрезиненным клином «Гранар» в различных исполнениях, особенности эксплуатации и применения обратных клапанов «Гранлок»;

•преимущества использования сетчатых фильтров серии IS с магнитными вставками.

Вебинар проведет Леонид Рыжов, старший инженер департамента трубопроводной арматуры компании АДЛ.

Сайт АДЛ, 26 марта