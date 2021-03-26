НОВЫЙ КЛАПАН. Вакуумный клапан Polytron Comfort: устройство, предназначение, сравнение

Компания «Эго Инжиниринг» представляет ролик о вакуумном клапане Polytron Comfort. Посмотрев его, вы узнаете, как устроен воздушный клапан и какую роль он играет в системе внутренней канализации. Кроме того, в ролике можно будет увидеть сравнение вакуумного клапана Polytron Comfort с аналогичным продуктом другого производителя. Новинка завода «ПРО АКВА» повторяет лучшие образцы европейских аэраторов, и в отличие от дешевых отечественных аналогов, отличается увеличенным проходным сечением, а значит, справляется с поддержанием атмосферного давления в системе даже при высоком расходе сточных вод. Вся продукция завода «ПРО АКВА» имеет необходимые сертификаты соответствия. Срок гарантии на продукцию составляет 10 лет.

Компания «Эго Инжиниринг», 23 марта