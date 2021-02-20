ОМК в кратчайшие сроки (1 месяц) поставила 300 задвижек PN100 на объекты ПАО «Газпром» на Ямале

Поставленные задвижки, согласно требованиям заказчика, рассчитаны на эксплуатацию в условиях вечной мерзлоты: температурную нагрузку до -50◦С и постоянную высокую влажность, а также на высокие параметры по рабочему давлению — до 10 Мпа. Для их изготовления технологи Благовещенского завода ОМК совместно со специалистами профильного НИИ оперативно разработали особую марку стали, способную выдерживать указанные нагрузки. Учитывая полный производственный цикл БАЗ: от проектирования до сложнейшей логистики, контракт был выполнен за минимально возможный срок – один месяц. Задвижки, доставленные на Ямал, заняли свое место и позволили закончить проект Газпрома в срок. «На предприятии накоплен значительный профессиональный и научно-технический потенциал, который позволяет нам выполнять даже сложные заказы в сжатые сроки без потери качества продукции. На всех этапах изготовления наша продукция проходит жесткий контроль качества как со стороны специалистов завода, так и со стороны заказчика. На предприятии внедрена система менеджмента и качества в соответствии с ГОСТ СТО Газпром», – отметил заместитель директора по продажам Благовещенского завода ОМК Алексей Кудряков.

Сайт ОМК, 19 февраля