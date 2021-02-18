ДВА ВЕБИНАРАLD ПО АРМАТУРЕ 19 ФЕВРАЛЯ В ПЯТНИЦУ

1. 19.02.2021 08:00 - 09:00 время московское
Компания LD приглашает на вебинар на тему:Обновленная конструкция латунного шарового крана LD Pride. Обзор новинок ассортимента.
Новая конструкция латунного крана LD PRIDE уже добралась до самых отдаленных уголков нашей необъятной Родины. Есть обновления крана, о которых вы еще не знаете. В этом же вебинаре будут рассмотрены новинки
ассортимента LD и их применение.
2. 19.02.2021 14:00 - 15:00 время московское
ВЕБИНАРКомпания LD приглашает на вебинар на тему:Обновленная конструкция латунного шарового крана LD Pride. Обзор новинок ассортимента.
Источник: https://www.c-o-k.ru/seminars/