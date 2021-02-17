Дневник главного редактора
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ДВА ВЕБИНАРА ПО АРМАТУРЕ 18 ФЕВРАЛЯ.

17 февраля, 2021 14

Регулирующая арматура Giacomini. Клапаны для радиаторов. 

18.02.2021 10:00 - 11:00 МСКВЕБИНАР

Содержание:

Клапаны радиаторные отсечные для гидравлического регулирования. Назначение, конструкция, возможности.

Клапаны для регулирования ручные.

Клапаны термостатические и универсальные. Термоголовки для автоматического регулирования.

Клапаны термостатические с преднастройкой. Клапаны термостатические с динамической регулировкой расхода.

Комплектные решения для подключения радиаторов.

 

Редукторы давления VALTEC: часто задаваемые вопросы 

18.02.2021 12:00 - 13:00 МСКВЕБИНАР

Тема вебинара:

Редукторы давления, часто задаваемые вопросы


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