ДВА ВЕБИНАРА ПО АРМАТУРЕ 18 ФЕВРАЛЯ.

Регулирующая арматура Giacomini. Клапаны для радиаторов.
18.02.2021 10:00 - 11:00 МСКВЕБИНАР
Содержание:
Клапаны радиаторные отсечные для гидравлического регулирования. Назначение, конструкция, возможности.
Клапаны для регулирования ручные.
Клапаны термостатические и универсальные. Термоголовки для автоматического регулирования.
Клапаны термостатические с преднастройкой. Клапаны термостатические с динамической регулировкой расхода.
Комплектные решения для подключения радиаторов.
Редукторы давления VALTEC: часто задаваемые вопросы
18.02.2021 12:00 - 13:00 МСКВЕБИНАР
Тема вебинара:
Редукторы давления, часто задаваемые вопросы