ОБУЧЕНИЕ-ВЕБИНАР. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ. 17 февраля в представительстве компании ELSEN в Москве техн. директор Николай Рыбин проведёт обучающий семинар по ТПА

Время: 10.00 ч - 17. 00 ч. Место проведения: ул.Братиславская 18. к 1, м. Братиславская.

НОМЕНКЛАТУРА:

· Трубы Elsen из сшитого полиэтилена.

· Фитинги Elsen для труб

· Запорная и предохранительная арматура

Вы сможете получить ответы на любые технические вопросы. При успешном окончании семинара участникам будут выданы сертификаты о пройденном обучении. Семинар пройдет в новом офисе представительства ELSEN, где вы сможете познакомиться с ассортиментом компании и даже попробовать образцы продукции в действии.

Зарегистрироваться можно на сайте elsen.ru

Facebook, 14 февраля