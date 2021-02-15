ОБУЧЕНИЕ-ВЕБИНАР. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ. 17 февраля в представительстве компании ELSEN в Москве техн. директор Николай Рыбин проведёт обучающий семинар по ТПА

Время: 10.00 ч - 17. 00 ч. Место проведения: ул.Братиславская 18. к 1, м. Братиславская.
НОМЕНКЛАТУРА:
· Трубы Elsen из сшитого полиэтилена.
· Фитинги Elsen для труб
· Запорная и предохранительная арматура
Вы сможете получить ответы на любые технические вопросы. При успешном окончании семинара участникам будут выданы сертификаты о пройденном обучении. Семинар пройдет в новом офисе представительства ELSEN, где вы сможете познакомиться с ассортиментом компании и даже попробовать образцы продукции в действии.
Зарегистрироваться можно на сайте elsen.ru
Facebook, 14 февраля