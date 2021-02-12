Филиал GEMÜ в Китае в течение нескольких лет успешно реализует высокоэффективные затворы

Поворотный дисковый затвор GEMÜ Tugela имеет конструкцию с двойным эксцентриситетом, которая обеспечивает его высокую эффективность и позволяет использовать затвор в условиях давления до 40 бар или при температурах до 230 °C. При открывании диск затвора отделяется непосредственно от седла, что снижает интенсивность износа и продлевает срок службы. При помощи зажимного винта на фланце привода сальниковая набивка вала, опорой которого служит углеродный рукав, может быть обжата непосредственно на валу, что позволяет производить техническое обслуживание затвора в смонтированном состоянии. Это обеспечивает заметное снижение затрат на техобслуживание.

Исполнение с двойным эксцентриситетом для простого открывания и увеличения срока службы С точки зрения конструктивного решения можно выделить три основных вида поворотных дисковых затворов. При центрическом исполнении, а именно в затворах серии GEMÜ Victoria, ось вращения находится в центре посадочного седла, т.е. основное уплотнение прерывается валом. В затворах с простым эксцентриситетом основное уплотнение смещается в направлении оси вала. В этом исполнении разрывы отсутствуют по всей окружности уплотнения (360°). В двухэксцентриковом исполнении ось вала в качестве второго эксцентрика дополнительно сдвигается от оси трубопровода, за счет чего достигается небольшое смещение центра вала относительно центра трубопровода. К другим особенностям поворотного дискового затвора GEMÜ R470 относятся защита от выброса вала в качестве дополнительной меры безопасности на случай поломки вала, а также улучшенное уплотнение за счет оптимизированной конструкции диска шаровидной формы. Кроме того, затвор GEMÜ R470 Tugela имеет антистатическую пружину для использования в зонах ATEX и посадочное кольцо из TFM, которое отличается исключительной стойкостью к охрупчиванию и обеспечивает высокую надежность в большом температурном диапазоне.

Сайт GEMÜ, 9 февраля