ОООО «НПФ «РАСКО» готово вновь предоставить специальные условия на всю номенклатуру оборудования производства ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» до 31.03.2021 г

ДО 31.03.2021 Г. – СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НА ПРОДУКЦИЮ ООО «ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА», ПРИОБРЕТАЕМУЮ В ООО «НПФ «РАСКО». Потребителям продукции ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» наша компания предоставляет: · Большой ассортимент продукции ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» на складе в г. Москве;

· Максимально короткие сроки изготовления заказанной продукции;

· Регулярные поставки готовой продукции с завода-изготовителя (г. Арзамас);

· Стоимость продукции по ценам завода-изготовителя и ниже;

· Комплектацию заказов дополнительной продукцией других ведущих заводов-изготовителей газового и теплотехнического оборудования, приборов КИП, котельной автоматики и запорно-регулирующей арматуры.

Сайт НПФ РАСКО, 10 февраля