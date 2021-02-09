Газпром купит трубы большого диаметра на 33 млрд рублей у единственного поставщика.

ООО "Газпром комплектация" заключает прямой договор на поставку 439 142 тонн труб большого диаметра на 32,622 млрд рублей с неназванным единственным поставщиком, сообщает покупатель. Срок исполнения обязательств по договору – март 2022 года. Всего за 2020 год "Газпром" законтрактовал или разыграл закупку более 1,76 млн тонн труб большого диаметра на сумму свыше 133 млрд рублей. В России работает пять заводов по производству труб большого диаметра: "Выксунский металлургический завод" "Объединенной металлургической компании", "Ижорский трубный завод" "Северстали", ПАО "ЧТПЗ", ПАО "ТМК" и "Загорский трубный завод". Источник: Интерфакс, 08 февраля

