На территории ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» запущен новый демонстрационно-производственный участок 3Д-печати по сборке оборудования и печати изделий для аддитивных технологий

Участок на базе корпуса №17 отремонтирован и оборудован в рамках ПСР-проекта оптимизации процесса сборки аддитивного оборудования. Основной целью ПСР-проекта стало сокращение времени сборки оборудования не менее чем на 10% и повышения уровня безопасности при сборке оборудования. Помещение включает в себя производственный и складские участки под комплектующие и металлопорошковые композиции, а также участок 3Д-печати. Новый участок отвечает всем требованиям обеспечения безопасности хранения инструментов и специального оборудования.

О реализации проекта рассказал один из его инициаторов, первый заместитель генерального директора ЦНИИТМАШ Семен Ефимов: «В начале 2020 года перед руководством института технологии поверхности и наноматериалов ЦНИИТМАШ была поставлена задача сокращения времени сборки аддитивного оборудования и улучшения условий труда сотрудников для своевременной сдачи двух текущих проектов, заказчиками которых являются «РФЯЦ–ВНИИЭФ» и «НАУКА и ИННОВАЦИИ», а также для выполнения последующих заказов. В рамках реализации ПСР-проекта были собраны все необходимые данные, построена карта текущего и целевого состояний. Проанализировав проблемы и выявив их коренные причины, мы приняли решение об организации нового производственно-складского участка, который объединит все этапы процесса сборки оборудования в одном месте. Результатом стало не только фактическое снижение времени сборки, но и повышение ее качества».

Сайт АО Атомэнергомаш», 12 января