АДЛ: ГРАФИК РАБОТЫ СКЛАДОВ АДЛ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Сообщаем Вам, что накануне новогодних праздников склады нашей компании в 2020 году работают до 30 декабря включительно:

· Склад Лыткарино с 8:00 до 17:00.

· Склады Коломны с 8:00 до 17:00.

· Склад Новосибирска с 8:00 до 17:00 (по местному времени).

Обращаем Ваше внимание, что крайняя дата размещения заявок на предварительную комплектацию ― 29 декабря до 15:00 по московскому времени. С условием забора груза до 30.12.2020. Последняя дата размещения заявок на доставку по Москве и Московской области ― 29 декабря 2020 года до 18:00. Доставка грузов в рамках проекта «Прямые доставки» на терминалы ТК, расположенные в Москве и Московской области осуществляется согласно графику отгрузок по 30 декабря 2020 года, заявки размещаются до 13:00 29 декабря 2020 года. С 11 января 2021 года возобновляют свою работу в штатном режиме склад отгрузок в г. Коломна (М. О.) с 08:00 до 17:00, склад отгрузок в г. Лыткарино (М. О.) с 8:00 до 17:00, склад отгрузок в г. Новосибирск с 8:00 до 17:00 (по местному времени).

Сайт ТД АДЛ, 21 декабря