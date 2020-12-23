ФИРМА VALTEC: В четверг 24 декабря с 12 до 13 ч (МСК) состоится новый вебинар на новой площадке в YouTube. Тема: «Балансировочные клапаны».

Обратите внимание: данный вебинар пройдет на новой площадке – в YouTube. Ссылку на трансляцию мы пришлем в день проведения мероприятия.Участие в вебинарах VALTEC бесплатное. Нужно лишь заранее зарегистрироваться. Вы имеете возможность прослушать доклад специалиста, задать вопросы по продукции и получить на них ответы, не покидая рабочего места, из дома и даже в дороге – с обычного компьютера, а также устройства на Android или iOS (ссылку для загрузки приложения пришлем в пригласительном письме).

Сайт VALTEC, 21 ДЕКАБРЯ