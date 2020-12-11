9 декабря 2020 года в Москве подписано соглашение о стратегическом партнерстве между АО «Стройтрансгаз» и АО «КОНАР»

Свои подписи под документом поставили генеральные директора акционерных обществ – Владимир Лавленцев и Валерий Бондаренко. Целью соглашения является укрепление и развитие сотрудничества между компаниями во всех сферах деятельности, представляющих совместный интерес. АО «Стройтрансгаз» и АО «КОНАР» объединили усилия для реализации крупных инвестиционных проектов на территории Российской Федерации, а также за рубежом. В течение ближайших пяти лет компании планируют совместно участвовать в работах по проектированию, комплектации и строительству объектов в сфере энергетики,

инфраструктуры, промышленности и нефтегазового комплекса. Обе компании будут стремиться к совместному использованию своего потенциала для повышения эффективности бизнеса и улучшения конкурентных позиций на рынке.

«Реализация соглашения о стратегическом партнерстве позволит обеим компаниям достичь значительного синергетического эффекта и существенно повысить операционную эффективность бизнеса, создав прочную основу для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества, также будет способствовать реализации новых перспективных проектов», – отметил Владимир Лавленцев, генеральный директор АО «Стройтрансгаз».

«В наших планах – мобилизовать значительные ресурсы для улучшения существующих и разработки новых технологий, применения новаторских и экономически эффективных технических решений. Мы анализируем и принимаем во внимание тенденции отрасли, а также меры государственной поддержки для компаний, выполняющих критерии по локализации оборудования и услуг именно на территории Российской Федерации. У нас большой опыт в локализации производства оборудования для разных отраслей, и мы намерены его развивать и реализовывать совместно с нашим стратегическим партнером – компанией «Стройтрансгаз», – сообщил генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко.

Сайт ПГ КОНАР, 10 декабря