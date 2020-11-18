Новгородская фирма «Пауэрз» выиграла тендер на поставку шиберов DN1300 для ПАО «Тулачермет»

Заказ был успешно реализован согласно срокам договорных обязательств. Оборудование представляет собой шиберные затворы диметром 1300 мм, установленые на топливопроводе подвода чистого доменного газа. Основное назначение клапанов «Пауэрз» – перекрытие сечения газопроводов, регулирование количества перемещаемой среды. Одним из главных требований к оборудованию являлась его герметичность. Клапаны обладают 100 % газоплотностью, что подтвердилось испытаниями после изготовления. Отметим, что это уже не первая поставка запорного оборудования на данное предприятие. ООО "Пауэрз" благодаря высокому качеству оборудования, является постоянным поставщиком арматуры для нужд ПАО "Тулачермет".
ООО «Пауэрз», 11 ноября