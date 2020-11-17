Огромный шаровой кран DN1400 ARMATURY Group установлен в Гневковице концерна ČEZ (Чешские энергетические заводы) с обратным клапаном DN2600 и монтажной вставкой

За время нашего партнерства мы заработали отличную репутацию в ČEZ, не только благодаря нашим усилиям и качественной работе, но и благодаря тому, что наши клапаны идеально выдерживают жесткие условия атомных электростанций. Хорошее и успешное сотрудничество с этой компанией - действенная рекомендация для нас. В конце июля мы дополнили недавнюю поставку комплекта из пары обратных клапанов DN 2600 шаровым краном DN 1400 с невероятной массой 26 000 кг для атомной электростанции Темелин. В водохранилище Гневковице, которое является резервуаром охлаждающей воды атомной электростанции Темелин, к магистральному трубопроводу был подключен клапан чешского производителя ČKD Blansko. Этот клапан был заменен нашим шаровым краном.

Установка шарового крана и монтажной вставки DN 1400

Еще до фактического проектирования клапана наши конструкторы провели ознакомительную экскурсию по Гневковицкому водохранилищу для выяснения необходимых размеров и требований с целью разработки нового целевого решения для оператора станции. Цель этого визита заключалась в том, чтобы установить новую арматуру без дополнительных конструктивных изменений. На наших производственных площадях, несмотря на проблемы с импортом материала из Италии, связанные с пандемией COVID-19, был создан комплект шаровых кранов и монтажных вставок с современным управлением посредством гидравлического привода. Испытания давлением, проведенные перед отгрузкой шарового крана, показали параметры герметичность во много раз превышающие требуемые в технической спецификации.

Сайт ARMATURY Group, 30 октября.