АДЛ: НОВИНКА В ЛИНЕЙКЕ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ «ГРАНРЕГ» СЕРИИ КАТ

Компания АДЛ сообщает о расширении линейки регулирующих клапанов с пилотным управлением «Гранрег» серии КАТ собственного производства. Регуляторы пилотного действия «Гранрег» серии KAT представляют собой регулирующие клапаны пилотного типа, приводимые в действие энергией среды. В зависимости от применяемого в обвязке клапана вида пилотного оборудования, регуляторы можно использовать в качестве редукционных, перепускных, предохранительных клапанов, клапанов защиты от гидроударов и т.д. Клапаны серии КАТ16 предназначены для использования в системах, содержащих неагрессивные жидкие среды, в частности, в различных системах водоснабжения, пожаротушения и сельскохозяйственного орошения. В данной серии клапанов регулирующая часть выполнена в виде армированной диафрагмы. Учитывая конструктивные особенности, клапаны серии КАТ16 осуществляют точное управление и регулирование, надёжны и экономичны в обслуживании. Клапаны серии КАТ16 производятся в диапазоне диаметров от Ду 40 до 300 мм, на давления 16 бар при рабочей температуре от −20 до +80°С. Корпус клапанов изготавливается из высокопрочного чугуна, устойчивого к большим механическим и гидравлическим нагрузкам, внутреннее и внешнее покрытие корпусов клапанов предохраняет от возникновения коррозии. Из особенностей клапанов КАТ16 стоит выделить следующее:

· Класс герметичности А.

· Обеспечение минимальных потерь давления при полностью открытом клапане.

· Отсутствие в клапане осей, подшипников, уплотнений, подверженных коррозии и износу.

· Встроенный фильтр с автоматической промывкой в пилотной обвязке позволяет увеличить срок службы и надёжность клапана в целом.

· Возможность комплектации клапанов обвязкой, необходимой для выполнения задач именно под требования Вашей системы.

· Ремонтопригодность и простота в обслуживании в условиях неспециализированной мастерской.

Клапаны серии КАТ17 созданы в соответствии с требованиями к особо ответственным системам водоснабжения, для использования в различных системах водоснабжения, пожаротушения и сельскохозяйственного орошения. Клапаны обеспечивают максимальную производительность, устойчивость к кавитации и минимальные потери давления при высоких скоростях потока. Именно поэтому клапаны этой модели — оптимальный выбор для водоканалов и других инженерных систем.

Клапаны серии КАТ17 поставляются в диапазоне диаметров от Ду 40 до 800 мм, на давления 16, 25 бар при температуре рабочей среды от −20 до +80°С.

Клапаны серии КАТ17, аналогично клапанам серии КАТ16 обладают классом герметичности А и обеспечивают минимальные потери давления. Клапаны данной серии просты и экономичны в обслуживании, а также обладают рядом других преимуществ:

· Форма корпуса обеспечивает большую пропускную способность и минимальные потери давления по сравнению со стандартной прямой формой корпуса, а также позволяет экономить место при монтаже за счет малой строительной длины.

· Расположение верхней направляющей штока вне проточной части исключает засорение данного узла и обеспечивает надёжную работу клапана без заклиниваний.

· Отсутствие дополнительных уплотнений по штоку, подшипников и валов.

· Встроенный фильтр с автоматической промывкой в пилотной обвязке позволяет увеличить срок службы и надёжность клапана в целом.

· Ремонтопригодность и простота в обслуживании в условиях неспециализированной мастерской.

Сайт АДЛ, 10 ноября