29 октября компания КОНАР отметила свой 29-й день рождения и подвела итоги корпоративного конкурса профмастерства.

В этом году среди сотрудников предприятий всей промышленной группы решили выделить лучших наставников. В КОНАРе эффективно реализуется практика, когда опытные специалисты обучают новых работников и стажеров для того, чтобы помочь им быстрее адаптироваться в коллективе и освоить профессию. Соревнования проходили в форме заочной оценки результатов наставнической деятельности за последние три года и профессиональных достижений участников. От каждого предприятия группы были определены несколько кандидатов, которые боролись за победу.

Сайт КОНАР, 29 октября