РАСЧЕТЫ ТРУБОПРОВОДОВ. Выпущена новая версия 2.50 программы «Изоляция», содержащая существенные усовершенствования РАСЧЕТОВ крепежа, вставок, отводов и переходов.

1. Добавлена возможность расчета и выбора противопожарных и компенсационных вставок в составе теплоизоляционного слоя. Соответствующие слои добавлены в правила выбора материалов, каждый пользователь может самостоятельно настроить, какой материал использовать для вставок;

2. Добавлена возможность расчета и выбора необходимых вспомогательных крепежных деталей для наружного ограждения трубопроводов и оборудования с высокими температурами без изоляции;

3. Добавлен вывод количества изолируемых отводов и переходов в ведомость объемов работ;

4. Внесены значительные изменения и дополнения в составе БД материалов и правил выбора:

o В базу данных добавлены маты прошивные ТЕХНОНИКОЛЬ МП различных марок по ГОСТ 21880-2011 производства ООО «Завод ТЕХНО»;

o Составлены и добавлены новые правила выбора «ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON» на основе полуцилиндров и сегментов из экструзионного пенополистирола производства ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»;

o Во всех правилах выбора на основе горючих теплоизоляционных материалов внесены изменения в расчетные формулы, позволяющие использовать в данных правилах выбора противопожарные вставки в теплоизоляционный слой (сами противопожарные вставки в правила не добавлялись, пользователь при необходимости может сделать это самостоятельно);

o Во всех правила выбора скорректированы конструкции наружного ограждения для неизолированных «горячих» трубопроводов – уточнен расчет количества ограждающего материала, добавлен учет вспомогательных материалов;

Сайт НТП Трубопровод, 12 октября