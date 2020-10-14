15 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ВЕБИНАР «ВНЕДРЕНИЕ БЛОЧНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ "ГРАНБТП" ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

15 октября в 11:00 по МСК приглашаем Вас посетить вебинар на тему «Внедрение блочных тепловых пунктов "Гранбтп" для повышения энергоэффективности систем теплоснабжения» Зарегистрироваться для участия в вебинаре!

На вебинаре Вы сможете поближе познакомиться с блочными индивидуальными тепловыми пунктами (БИТП) производства компании АДЛ, узнать о наиболее важных задачах, которые можно решить с помощью "Гранбтп". Также лектор расскажет о том, почему БИТП стали так популярны в последнее время, каким технологиям они приходят на смену и почему. Расскажем о проектах, где уже реализованы и успешно функционируют БИТП нашего производства. Немного подумаем о будущем: какие инновационные проекты можно будет реализовывать с помощью БИТП и как это будет влиять на энергоэффективность систем теплоснабжения.

Проводить вебинар будет Дмитрий Фурсов — инженер департамента трубопроводного оборудования компании АДЛ.

Сайт АДЛ, 12 ктября