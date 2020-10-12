Закрытое акционерное общество "ЛУКОЙЛ-Азербайджан" 8 октября 2020 года объявило тендер на оказание услуг по Комплексному обслуживанию объектов ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан»

Окончание приема заявок 23 октября 2020 года. ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» — один из лидеров розничных операторов на рынке нефтепродуктов Азербайджана. Предприятие основано в 1993 году как первый зарубежный проект ПАО «ЛУКОЙЛ» в мире. Организация владеет одной из крупнейших сетей автозаправочных станций в регионе. Ключевые направления деятельности ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан»: эксплуатация сети АЗС; розничная реализация нефтепродуктов через сеть АЗС и нефтебазу; мелкооптовый сбыт моторных масел; строительство и эксплуатация собственных АЗС; реализация нетопливных товаров и услуг.

На сегодняшний день организация имеет около 500 сотрудников, сбытовая сеть насчитывает 63 АЗС и 1 нефтебазу объемом хранения около 6400 м3. Особое внимание на предприятии уделяют поддержанию высоких корпоративных стандартов сервиса, контролю за качеством нефтепродуктов и промышленной безопасности. С апреля 2013 года на АЗС «ЛУКОЙЛ» в Азербайджане началась продажа брендированного автомобильного топлива ЭКТО с улучшенными эксплуатационными свойствами.ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» - один из основных операторов по сбыту нефтепродуктов на розничном рынке в Азербайджанской Республике. Владеет собственной сетью АЗС и нефтебазой. Дочерняя структура ПАО «ЛУКОЙЛ».

Директор ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» Джалилов Заур Джалилович

Координаты ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС AZ1005, Азербайджанская Республика, г. Баку, ул. Зейналабдина Тагиева, 13 E-mail: office@lukoil-az.com Телефоны: +994124974110, +994124934830

ОТДЕЛ ПРОДАЖ НЕФТЕПРОДУКТОВ, НЕТОПЛИВНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ AZ1005, Азербайджанская Республика, г. Баку, ул. Зейналабдина Тагиева, 13 E-mail: sales@lukoil-az.com Телефон: +994124974197

ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан», 8 октября