Новинка в России: Стальные шаровые краны LD для СУГ

Специалисты завода «ЧелябинскСпецГражданСтрой» провели работу по оценке имеющихся применяемых исполнений и предложили рынку своё решение для синхронизации давления между трубопроводом и внутренней полостью. Конструкция представляет собой встроенный клапан сброса давления, который размещен в шаре крана и позволяет произвести достижение баланса давления без дополнительных манипуляций.
Данная конструкция позволяет:
· произвести сброс давления среды во внутренней полости крана, чем обеспечивает безопасность системы;
· исключает повышение давления в полости корпуса крана при воздействии высоких температур;
· обеспечивает герметичность и исключает влияние дополнительных внутренних факторов трубопровода;
· исключает сброс СУГ в атмосферу, что является важнейшим фактором исполнения Киотского протокола и снижение негативного влияния на окружающую среду.
Источник: https://www.c-o-k.ru/, 7 октября