КОНАР набирает в штат сотрудников и рабочих. Ярмарка вакансий была организована совместно с Центром занятости города Челябинска.

Более 300 соискателей посетили ярмарку вакансий Промышленной группы КОНАР за два дня, 25 и 26 сентября 2020 года. В здании Центральной проходной индустриального парка «Станкомаш» были открыты информационные пункты, где кандидаты обсуждали условия труда со специалистами отдела найма и адаптации и проходили первичное собеседование на интересующее вакантное место. По итогам собеседований 50 человек направлены на производство для подтверждения уровня профессиональной подготовки, а 34 человека получили предложения о трудоустройстве.

— Ярмарка вакансий – это эффективный инструмент поиска кадров, — рассказывает директор по персоналу АО «КОНАР» Елена Серебрякова. — Можно наглядно рассказать о предприятии, продемонстрировать наши производственные возможности. После первичного собеседования нескольких соискателей, подходящих под высокие требования нашей компании, направили на собеседование на производственную площадку, чтобы посмотреть их навыки прямо на рабочем месте. После успешного прохождения тестовых заданий мы предложили им трудоустройство. Мероприятие посетили также выпускники техникумов, с которыми сотрудничает КОНАР. Часть из них оформили на производственную практику, остальные оставили заявку на прием на работу. Сейчас в КОНАРе готовы предложить работу инженерам-конструкторам, инженерам-технологам, операторам и наладчикам станков с программным управлением, токарям и термистам, электросварщикам, контролерам станочных и слесарных работ,

стропальщикам, кладовщикам, грузчикам. Компания гарантирует официальное трудоустройство, конкурентоспособную заработную плату, социальные гарантии. Действует собственный центр для качественной подготовки и повышения квалификации работников.

Сайт ПГ КОНАР, 29 сентября