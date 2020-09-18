В Научно-техническом центре КОНАР создан центральный испытательный участок. Недавно завершилась процедура его аккредитации для испытания материалов и продукции.

В связи с пандемией, в этом году проверка Федеральной службы Росаккредитации впервые была организована в режиме видеоконференцсвязи. Аудит проходил в течение трех дней — комиссия наблюдала за ходом испытаний в режиме реального времени. Эксперты положительно оценили систему менеджмента, материально-технические ресурсы лаборатории, работу персонала и всю сопутствующую документацию. Научно-технический центр КОНАР открыт в 2019 году с целью централизации компетенции по исследованиям и испытаниям, а также по разработке новых видов продукции.

— Раньше лаборатории были разрознены по площадке Промышленной группы, а с появлением НТЦ началось их объединение в одном месте. Это позволило высвободить производственные площади в цехах и завершить процесс централизации испытательных компетенций, — пояснил исполнительный директор ООО «НТЦ «Конар» Дмитрий

Полухин. Услугами Научно-технического центра могут воспользоваться не только предприятия Промышленной группы КОНАР, но и сторонние компании, заинтересованные в испытаниях материалов или образцов продукции в короткие сроки и с подтвержденным Федеральной службой аккредитации статусом результатов.

Сайт ПГ КОНАР, 17 сентября