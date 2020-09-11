ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ. Ростехнадзор запретил эксплуатацию резервуара для хранения нефти на Московском НПЗ

МТУ Ростехнадзора в ходе проведения проверочных мероприятий выявило нарушение обязательных требований законодательства в области промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта "Площадка производства нефтепродуктов из нефти" АО "Газпромнефть-МНПЗ", сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что предприятием не выведен из эксплуатации резервуар для хранения нефти участка резервуарного парка сырой нефти, мазута и вакуумного газойля после обнаружения трещины в вертикальном сварном шве на высоте 10 метров. Ведомство пришло к выводу, что данное нарушение может создать угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, а также угрозу возникновения аварии. 1 сентября 2020 года решением Люблинского районного суда Москвы АО "Газпромнефть МНПЗ" привлечено к ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности (эксплуатации) резервуара для хранения нефти сроком на 60 суток.

Источник:Rupec, 10 сентября