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КОНКУРС. ООО «Равани-Рус»(Группа LD) - 3 место. Завершился окружной этап Всероссийского конкурса «Экспортер года» в Уральском федеральном округе

08 сентября, 2020 7

Премия «Экспортер года» инициирована в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Она присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Компания «Равани-Рус», входящая в группу компаний LD, заняла 3 место в категории «Малое и среднее предпринимательство».

⠀Номинация: «Экспортер года в сфере промышленности». Малое и среднее предпринимательство:

1 место – ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования»

3 место – ООО «Равани-Рус».

 

Сайт ООО ЧСГС, 7 сентября


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