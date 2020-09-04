КАДРЫ. КОНАР приглашает освоить профессию оператора станков с программным управлением. По завершении обучения лучшие специалисты смогут трудоустроиться в компании

В Центре развития профессиональных квалификаций АО «КОНАР» теперь можно будет пройти профессиональную подготовку и стать оператором станков с программным управлением. Раньше здесь была организована переподготовка и повышение квалификации только для действующих сотрудников компании. Теперь обучение возможно «с нуля» для любого желающего старше 18 лет. По окончании будет выдано свидетельство о профессии рабочего, а хорошо зарекомендовавших себя «студентов» пригласят на работу в «КОНАР». Обучение займет около 3 месяцев, в программе предусмотрены и теория, и практика. Стоимость полного курса – 18 тысяч рублей. Все желающие могут обратиться по телефонам: 216-83-93, 216-94-09. Адрес: город Челябинск, ул. Енисейская, д. 8А, Центр развития профессиональных квалификаций АО «КОНАР».

Сайт ПГ КОНАР, 3 сентября