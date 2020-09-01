АО «Усть-Каменогрский арматурный завод» (Казахстан) извещает своих акционеров об итогах проведенного годового общего собрания акционеров, состоявшегося 24.08.2020 года

РЕШИЛИ: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год. Поручить Генеральному директору

Общества разместить финансовую отчетность на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, а также опубликовать ее в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Устава Общества в газете «Казахстанская правда».

РЕШИЛИ: Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по реализации продукции завода - трубопроводной арматуры с номинальным диаметром от DN 200 до DN 1400, запасных частей и комплектующих, с ООО «Московская торгово-промышленная компания», поставщиком продукции выступит АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», а покупателем ООО «Московская торгово-промышленная компания». Разрешить исполнительному органу АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» заключать в течение года с момента вынесения настоящего решения договоры поставки продукции в любой иностранной валюте, при этом общая сумма заключенных договоров не должна превышать в эквиваленте 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей, условия и сроки поставки, условия и сроки оплаты, и иные условия договоров будут определяться на усмотрение исполнительного органа АО «Усть-Каменогорский арматурный завод». Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО «Московская торгово-промышленная компания» на приобретение материалов, комплектующих, запасных частей на общую сумму не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) российских рублей. Разрешить исполнительному органу АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» заключать в течение года с момента вынесения настоящего решения, договоры поставки материалов, комплектующих, запасных частей, по которым поставщиком товаров выступит ООО «Московская торгово-промышленная компания», а покупателем АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», при этом условия и сроки поставки, условия и сроки оплаты, и иные условия договоров будут определяться на усмотрение исполнительного органа АО «Усть-Каменогорский арматурный завод».

Сайт АО УКАЗ, 24 августа