НТП Трубопровод осуществил выпуск новой версии программы «ПАССАТ» для расчетов и проектирования трубопроводных систем (днища, опорные узлы и др. элементов труб)

Выпущена версия 3.2 программы «ПАССАТ», содержащая ряд дополнительных расчетов, исправлений и возможностей:
1. расчет модели для нескольких случаев нагружения, с возможностью изменять рабочую среду, её плотность, давление, температуру;
2. расчет минимальной температуры применимости материала (MDMT) в соответствии с ASME VIII-1 и необходимости дополнительных испытаний на ударную вязкость;
3. учет сейсмических нагрузок по EN 1998, ветровых нагрузок по EN 1991;
4. укрепление отверстий по ASME VIII-2;
5. расчет опорных юбок по ASME VIII-1, ASME VIII-2, EN 13445-3;
6. расчет опорных узлов юбки по Bednar, D.Moss, EN-13445-3;
7. расчет сферических отъемных днищ по ASME VIII-2;
8. добавлены новые элементы:
o Кольцевая опора вертикального аппарата по EN 13445-3;
o Плоское днище с радиальными ребрами, исполнение 3 (отъемная крышка);
o Седловая опора с полным охватом.
Сайт НТП Трубопровод, 27 августа (в сокращени)