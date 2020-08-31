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НТП Трубопровод осуществил выпуск новой версии программы «ПАССАТ» для расчетов и проектирования трубопроводных систем (днища, опорные узлы и др. элементов труб)

31 августа, 2020 11

Выпущена версия 3.2 программы «ПАССАТ», содержащая ряд дополнительных расчетов, исправлений и возможностей:

1. расчет модели для нескольких случаев нагружения, с возможностью изменять рабочую среду, её плотность, давление, температуру;

2. расчет минимальной температуры применимости материала (MDMT) в соответствии с ASME VIII-1 и необходимости дополнительных испытаний на ударную вязкость;

3. учет сейсмических нагрузок по EN 1998, ветровых нагрузок по EN 1991;

4. укрепление отверстий по ASME VIII-2;

5. расчет опорных юбок по ASME VIII-1, ASME VIII-2, EN 13445-3;

6. расчет опорных узлов юбки по Bednar, D.Moss, EN-13445-3;

7. расчет сферических отъемных днищ по ASME VIII-2;

8. добавлены новые элементы:

o Кольцевая опора вертикального аппарата по EN 13445-3;

o Плоское днище с радиальными ребрами, исполнение 3 (отъемная крышка);

o Седловая опора с полным охватом.

 

Сайт НТП Трубопровод, 27 августа (в сокращени)


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