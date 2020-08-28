Вырос спрос на поставку сменно–запасных частей. Ген. директор компании «Кронштадт» дал комментарий ДП относительно положения дел в промышленном секторе экономики Санкт-Петербурга. Загрузка сектора 62%

Индекс промышленного производства (ИПП) Санкт–Петербурга впервые после весеннего локдауна продемонстрировал прирост. По итогам июля он составил 103,6% к июлю прошлого года и 106,2% к июню 2020–го, сообщили «ДП» в Петростате. Это гораздо лучше, чем в среднем по России. По данным Росстата, промышленное производство в стране за июль сократилось на 8% к июлю прошлого года, хотя к июню 2020–го и выросло — на 3,4%. Вместе с тем, по оценкам Смольного, средний уровень загрузки производственников в июле составил около 62% (годом ранее — 70%). При этом около трети обрабатывающих предприятий, охваченных мониторингом КППИТ, в минувшем месяце отметили снижение собственных финансовых средств по сравнению с июнем 2020–го. Они также подчеркнули уменьшение прибыли, говорится в оперативном мониторинге КППИТ.

По мнению генерального директора компании «Кронштадт» Андрея Зарафьянца, в судостроении спада практически не было и нет, поскольку гособоронзаказ и плотные сроки по коммерческим контрактам никто не отменял. Спада активности в промышленном строительстве (в частности, в строительстве и реконструкции портов) тоже незаметно.

«Безусловно, чувствуется заморозка проектов в нефтегазовом секторе, но в основном находящихся в стадии проектирования. Ощущается позиция выжидания, — говорит Зарафьянц. — Вырос спрос на поставку сменно–запасных частей для эксклюзивного оборудования. А значит, промышленные компании свои планы–графики по ремонту оборудования соблюдают, простои никому не интересны».

Сайт компании «Кронштадт», 27 августа