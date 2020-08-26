Спрос растет - рынок расширяется? Открытие нового филиала «ЛУНДА - Саратов» (шаровые краны и сантехника)

Уважаемые клиенты, наша компания продолжает увеличивать зону присутствия на территории РФ. В рамках расширения сети, филиал LUNDA разворачивает свою деятельность в городе Саратов. Наши специалисты готовы оказать всестороннюю поддержку клиентам в подборе инженерного оборудования для проектов различной сложности. Монтажникам доступны около 3 000 уникальных артикулов товара. На складе нашей компании имеется продукция от более чем 100 производителей. Предлагаем посетителям оценить высокое качество реализуемой продукции по образцам, выставленным на демонстрационных стендах. Адрес филиала: г. Саратов, С.Ф. Тархова, д. 27, стр. А. Получить более подробную информацию можно по телефону: +7 8452 73-80-00 или по электронной почте: saratov@lunda.ru.

Сайт ЛУНДА, 21 августа