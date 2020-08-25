ООО «ПРИВОДЫ АУМА» получило статус рекомендованного изготовителя оборудования для ООО «Газпромнефть–Снабжение» по данным МТР Газпромнефти

Согласно документу, полученному из центра управления качеством МТР компании «Газпромнефть-Снабжение», ООО «ПРИВОДЫ АУМА» рекомендуется в качестве изготовителя электроприводов для запорно-регулирующей арматуры по ТУ 3791-002-38959426-2008 «Электроприводы многооборотные взрывозащищенные AUMA SA(R)Ex(C) c блоками управления AMExC/B и ACExC», ТУ 3791-008-38959426-2008 «Электроприводы неполнооборотные взрывозащищенные AUMA SQ(R)Ex c блоками управления AMExC/B и ACExC».
Сайт ООО Приводы АУМА, 24 августа