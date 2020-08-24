Новый вид оборудования. Компания «Келаст» выполнила заказ на поставку термочехлов для фонтанно - устьевой арматуры на нефтегазовое месторождение в Тимано-Печорскую нефтегазоносную провинцию.

Как известно добыча нефти в приполярных широтах связана с большими технологическими трудностями: высокая вязкость самой нефти, большое количество агрессивных компонентов, а также суровыми природными условиями-вечной мерзлотой, длительными зимами. От заказчика поступил заказ на необходимость изоляции фонтанно - устьевой арматуры, которая предназначена для герметизации устья скважины, пропуска добываемой среды в нужном направлении, её регулирования и контроля по расходу и давлению. Разработка быстросъемной изоляции велась совместно с клиентом на основе дистанционных проработок, опросных листов и фотоматериалов. Термочехлами «Келаст» снабжены отдельные узлы установки: задвижки, крестовины, манометры и другое оборудование. Температура изолируемой поверхности от +5 до +40 °C. Наружные условия эксплуатации: от -3 до -40 °C в зимние месяцы, до + 40 °C в летние.

Быстросъемная изоляция поможет поддерживать температуру и уровень вязкости добываемой среды, а также предотвращать замерзание оборудования. Применение подобной термоизоляции имеет ряд преимуществ: возможность

быстрого демонтажа для доступа к оборудованию и проверки состояния изолируемых поверхностей, а также удобство и скорость последующего монтажа без привлечения высококвалифицированного персонала. Съемные чехлы «Келаст» отвечают всем нормам и требованиям промышленной тепловой изоляции, гарантируют устойчивость к температурным, механическим и химическим воздействиям в течении всего срока эксплуатации.

ООО «КЕЛАСТ», 21 АВГУСТА