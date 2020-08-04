Сумское НПО (производитель газовой арматуры) продолжает выполнять контракты по поставке оборудования для объектов нефтегазового комплекса Узбекистана.

Сейчас по двум проектам завершаются работы, а ранее поставленное оборудование уже монтируется на предприятиях заказчика. – Оборудование поставленное нами в марте-апреле 2020 года на АО «Узбекнефтегаз» (для Мубарекского ГПЗ) уже смонтировано. Ныне ведутся окончательные монтажные работы с выходом на пуско-наладку. Пуск агрегата ГПА-Ц- 8 с компрессором 224 ГЦ-2-165/26-50М намечен на август. Также разработан план участия наших специалистов в этих работах в дистанционном режиме в связи с эпидемией коронавируса. По другому проекту для этого же заказчика, оборудование смонтировано почти на 80 процентов. Идет подготовка к монтажу оснащения, отправленного в начале июня для ДКС УППБС «Шуртанское НГДУ». Организация, которая будет заниматься монтажом, связывалась со специалистами Сумского НПО, чтобы определить объем работ. На месте уже изготовлен и принят фундамент под турбоблок, ГПА-Ц-8, – рассказал директор представительства в Узбекистане Валерий Чирва. Между тем в цехах объединения ведутся работы по изготовлению технологического подогревателя, входящего сепаратора для четвертой нитки АО «Узбекнефтегаз» (для Мубарекского ГПЗ). Ведется сборка в стадии заготовок 27 единиц АПО для ДКС УППБС «Шуртанское НГДУ» и Мубарекский ГПЗ. В ходе их производства специалистами предприятия были освоены новые технологические процессы по изготовлению некоторых узлов, которые ранее закупались у других производителей. Это позволяет сократить объемы закупок комплектующих и тем самым экономить средства предприятия. Кроме того, в условиях карантинных мероприятий, введенных в стране и мире, бывают случаи срывов поставок комплектующих от партнеров, поэтому, производство собственных – это залог своевременного выполнения заказов.

Справка об АО "Сумское НПО" Созданное в 1896 году АО «Сумское НПО» в настоящее время является одним из крупнейших в Европе машиностроительных комплексов по выпуску оборудования для нефтяной, газовой, атомной и химической промышленности. Компрессоры и газоперекачивающие агрегаты, уникальные виды химической аппаратуры, центрифуги, насосы и газовая трубопроводная арматура, нефтепромысловое оборудование и газозаправочные станции, установки комплексной подготовки газа – таков далеко не полный перечень производимой предприятием продукции.

Новость в ленте "Модернизация российского ТЭК", 3 августа