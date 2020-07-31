ЦИТАТА: во всех сферах промышленности, широко набирает популярность закупки оборудования в КНР, так как ценовая политика этой страны не дает шансов на продвижения на рынке предприятий из других стран.

В сложившейся ситуации очень сложно найти компромисс, так как оборудование произведенной в КНР зачастую является продуктом низкокачественного производства, а материалы применяемые для его изготовления, в своем исконном виде, не могут проходить самые простые проверки стандартизации. В сложившейся ситуации, наша компания нашла идеальное соотношение распределения денежных, а главное трудовых ресурсов, для достижения оптимального результата. В период становления компании была проведена огромная работа по обмену опытом между Российскими, Канадскими и Китайскими техническими специалистами. Результатом таких совещаний и форумов явились новейшие, технически грамотные, решения для нефтяной и газовой промышленности. В настоящее время, буровые комплексы и комплектующее оборудование производства ООО «ВПТ-НЕФТЕМАШ» являются новаторским в отрасли и по праву считаются одними из лучших образцов буровой техники на территории Российской Федерации и в мире. Так как наша компания имеет ряд высокотехнологичных современных производственных линий по выпуску и модернизации оборудования для проведения буровых и добычных работ, процесс кооперация с другими производителями и поставщиками оборудования очень выгоден для нас в части расширения кругозора деятельности и обмена опытом. В результате постоянного взаимовыгодного сотрудничества с иностранными и отечественными компаниями укрепляет межнациональные связи и способствует расширению спектра предоставляемых нами услуг. Так как наши специалисты разрабатывают и используют оборудование совместного производства, то и при наладке оборудования, обустройстве месторождений, и эксплуатации оборудования, как правило, вместе с нашими специалистами участвуют в работе специалисты других государств. На настоящее время наша компания, за пять лет долгой и упорной работы, смогла переквалифицироваться из надежного узконаправленного поставщика в высококвалифицированную динамично развивающуюся буровую компанию, со своим собственным конструкторским отделом, широкоформатными производственными линиями и разно тоннажными буровыми установками, сопутствующим оборудованием различного направления.

Генеральный директор ООО «ВПТ-НЕФТЕМАШ» Альберт Александрович Ильясов

Источник: ВПТ - Нефтемаш (в сокращении), 30 июля