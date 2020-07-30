АДЛ: ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС 2020 ГОДА ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! ВЕСЬ ГОД ТУРЫ, ПРИЗЫ, КОНКУРСЫ!

Продолжается прием работ на ежегодный конкурс для представителей проектных организаций «АДЛ — в основе успешных проектов 2020». Конкурс нацелен на выявление лучших решений в области проектирования инженерных систем жизнеобеспечения зданий,

сооружений, инфраструктурных объектов, различных технологических процессов в промышленности и проводится для проектных организаций из Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан.

Призёры 1-го места отправятся в туристическую поездку! Всего разыгрывается 55 призовых мест!

Перечень номинаций конкурса проектов АДЛ включает в себя решения при проектировании систем:

теплоснабжения; водоснабжения и водоотведения; пожаротушения; промышленных объектов; с применением электрооборудования и автоматизации. Для регистрации участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на сайте компании либо отправить заявку на konkurs@adl.ru Одним участником может быть прислано неограниченное количество проектов, реализованных и/или прошедших экспертизу в 2019 — 2020 году. Окончание приема проектов — 18 декабря 2020 г.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в феврале 2021г.

Сайт АДЛ, 29 июля