Маркетинговая акция для клиентов компании LUNDA – «Швейцария для лучших»!

LUNDA совместно с компанией Geberit мы запускает акцию «Швейцария для лучших». Трое монтажников, закупивших продукцию Geberit Group на наибольшую сумму награждаются поездкой в Швейцарию. Сроки проведения акции: с 20 июля по 31 декабря 2020 года включительно. Обращаем ваше внимание, что минимальная сумма всех закупок – 300 000 рублей с НДС. Подведение итогов будет проходить в январе 2021 года. Поездка состоится в 2021 году, после отмены ограничительных мер и разрешения на международные полеты. На момент поездки победителю акции необходимо иметь действующий загранпаспорт.

Сайт ЛУНДА, 21 июля