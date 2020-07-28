Сенсация выставочного бизнеса. Тюменский нефтегазовый форум 22 сентября прерывает уникальную по длительности паузу в отраслевых выставках и семинарах

22 сентября 2020 года в Тюменском технопарке открывается Тюменский нефтегазовый форум. Сегодня перед нефтегазовыми корпорациями встает ряд технологических вызовов, для решения которых необходимы новые проекты и импортозамещающие технологии. Для поиска и привлечения необходимых решений ведущие нефтегазовые компании России разработали совместно с Оргкомитетом TNF специальный формат Технологических дней. В рамках Технологических дней разработчики смогут представить экспертному совету компаний-заказчиков свои проекты. Рабочие встречи длятся 1-2 дня и включают выступления заявителей с презентациями и обсуждение проектов экспертами. Основными темами Технологических дней станут:
▪ цифровизация
▪ искусственный интеллект
▪ новые производственные и информационные технологии
▪ геологоразведка
▪ разработка и добыча
▪ бурение и скважинные технологии
▪ инжиниринг и обустройство
▪ переработка и добыча нефти и газа
▪ безлюдная инфраструктура
▪ модульные решения для подготовки и перекачки газа и др.
Источник: Лента "Модернизация российского ТЭК", 28 июля