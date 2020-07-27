Островной регион Сахалин осенью примет отраслевое мероприятие в гибридном формате. 24-я международная конференция «Нефть и газ Сахалина» будет проходить с 30 сентября по 1 октября.

В ней примут участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководители ведущих мировых нефтегазовых и энергетических компаний, сервисных и подрядных организаций, представители научного сообщества. Всего – более 600 экспертов. Из-за пандемии нынешняя конференция пройдет с соблюдением повышенных требований безопасности и в особом формате. Одновременно в ней будут участвовать как прибывшие на остров делегаты, так и специалисты в режиме онлайн. Их ждут 4 тематических круглых стола «Спроси эксперта», более 120 индивидуальных встреч «один на один» с операторами проектов, дебаты и панельные дискуссии по наиболее актуальным вопросам.

24 июля - ИА Neftegaz.RU