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Островной регион Сахалин осенью примет отраслевое мероприятие в гибридном формате. 24-я международная конференция «Нефть и газ Сахалина» будет проходить с 30 сентября по 1 октября.

27 июля, 2020 11

В ней примут участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководители ведущих мировых нефтегазовых и энергетических компаний, сервисных и подрядных организаций, представители научного сообщества. Всего – более 600 экспертов. Из-за пандемии нынешняя конференция пройдет с соблюдением повышенных требований безопасности и в особом формате. Одновременно в ней будут участвовать как прибывшие на остров делегаты, так и специалисты в режиме онлайн. Их ждут 4 тематических круглых стола «Спроси эксперта», более 120 индивидуальных встреч «один на один» с операторами проектов, дебаты и панельные дискуссии по наиболее актуальным вопросам.

 

24 июля - ИА Neftegaz.RU


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