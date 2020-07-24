Компания ООО «НТП Трубопровод» 30 июля приглашает всех пользователей ПО СТАРТ-Проф принять участие в вебинаре, посвященном новой версии программного продукта, предназначенного для расчета трубопроводов на прочность

В версии СТАРТ-Проф 4.84 реализовано множество долгожданных функций – таких как расчет подземных трубопроводов на сейсмические воздействия, расчет на прочность электро-изолирующих муфт, нормы на промысловые трубопроводы.

Теперь моделирование и расчет штуцеров сосудов и аппаратов, резервуаров, насосов, компрессоров, турбин, воздушных теплообменников, печей, а также моделирование и расчет универсальных компенсаторов стали намного проще, удобнее и при этом точнее за счет введения в программу новых соответствующих объектов. Ввод данных в программу ускорился за счет пополнения базы данных труб и фитингов 140 стандартами ОСТ, СТО ЦКТИ, ASME и другими. Для организаций, взаимодействующих с зарубежными компаниями, добавлены практически все ключевые зарубежные стандарты: ASME B31, EN, CSA, BS.

Посетите вебинар, чтобы узнать обо всех новых возможностях ПО СТАРТ-Проф 4.84!

Дата: 30 июля

Начало: 12:00 мск

Продолжительность: 1,5 часа

Спикер: Алексей Матвеев, к.т.н., руководитель сектора ООО «НТП Трубопровод».

Участие в вебинаре бесплатное, требуется предварительная регистрация на сайте компании.

Сайт НТП ТРУБОПРОВОД, 24 ИЮЛЯ