Клуб российских поставщиков крепежа проводит конференцию «Крепёж-онлайн. Опыт продаж и перспективы». Конференция состоится 23 июля на площадке ZOOM, начало в 16.00

Клуб российских поставщиков крепежа организует конференцию «Крепёж-онлайн. Опыт продаж и перспективы». Конференция состоится 23 июля на площадке ZOOM, начало в 16.00. К участию приглашаются руководители и специалисты компаний. Участие бесплатное. Своим опытом и видением перспектив поделятся: генеральный директор сети «220 вольт» Алексей Фёдоров, директор ГК Альфа АРС Николай Прохоров, эксперт по вопросам электронной коммерции Павел Злобин. По вопросу принятия участия обращайтесь в оргкомитет конференции. Предыдущая онлайновая встреча руководителей российских крепёжных компаний состоялась 4 июня. На интернет-площадке состоялся широкий обмен информацией о преодолении препятствий, возникших из-за короновирусной угрозы. Кроме ситуаций на рынке и в каждой компании, был освещён опыт решения возникших вопросов.

Прислано от журнала Крепеж, 22 июля