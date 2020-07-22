В Санкт-Петербурге могут создать кластер по энергетическому машиностроению с участием ПАО Газпром

Об этом сообщил глава Минпромторга Д. Мантуров. Он отметил, что для участников кластера предусмотрят меры поддержки. В пример Д. Мантуров привел энергомашиностроительные предприятия Петербурга: Невский завод, Силовые машины, Кировский завод. Он уточнил, что встает вопрос о создании единого центра, который поможет ставить современные задачи по созданию и развитию среднего и тяжелого турбостроения - 70МВт, 160 МВт. Предварительно, в проекте может принять участие и Газпром.

Источник : Neftegaz.RU, 21 июля