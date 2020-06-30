Группа ЧТПЗ начала проект по увеличению объемов выпуска трубной заготовки для бесшовных труб до 1 350 тысяч тонн в год - это 12 типоразмеров заготовок бесшовных труб из 109 марок стали

Проект предусматривает реализацию комплекса мер по модернизации электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32», который позволит повысить производительность и экологичность производства. Инвестиции в обновление оборудования цеха и улучшение социально-бытовых условий сотрудников составят более 500 млн рублей. Кроме того, Группа ЧТПЗ получила пакет разрешительной документации от Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), которая позволит реализовать проект по увеличению производства трубной заготовки. Разрешительная документация выдана на основе положительного санитарно-эпидемиологического заключения и итогов экспертизы, проведенной Управлением Роспотребнадзора Свердловской области. «Железный Озон 32» позволяет Группе ЧТПЗ выстраивать вертикально-интегрированный процесс производства, который дает возможность контролировать качество продукции на всех этапах — от выпуска заготовки до отгрузки готовой партии труб, снижая себестоимость продукции. Одним из стратегических приоритетов компании является повышение операционной эффективности, в том числе за счет совершенствования технологий, оборудования, производственных и бизнес-процессов «Железного Озона 32» в строгом соответствии с требованиями и регламентами законодательства в сфере экологии. В электросталеплавильном цехе «Железный Озон 32» производят 12 типоразмеров заготовок бесшовных труб из 109 марок стали. Для повышения производительности труда и уровня автоматизации на «Железном Озоне 32» внедряются передовые разработки на базе цифровых технологий, такие как комплексное цифровое решение для отслеживания ферроматериалов и цифровой алгоритм помощи сталевару для оптимизации производства и снижения потерь при расходе сырья

Сайт ЧТПЗ, 29 июня