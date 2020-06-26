Сбербанк банкротит «Таганрогский метизный завод». Арбитраж Ростовской области 29 июля начнёт рассмотрение иска ПАО «Сбербанк» к ООО «Таганрогский метизный завод»

Основанием для подачи иска стал долг, превышающий 38,5 млн рублей, передаёт ИА REGNUM. Исковое заявление от банка подано 15 июня 2020 года, а 19 июня его приняла к производству судья Глухова. Сумма претензий — 38 505 855,77 рубля. ООО «Таганрогский метизный завод» является исполнителем по 28 государственным контрактам на сумму 31,9 млн рублей. В частности, общество поставляет материалы для АО «514 Авиационный ремонтный завод» из Тверской области. Завод в 2014 году выступал поручителем по кредиту владельца предприятия — Геннадия Виноградова, выданному Сбербанком. В 2018 году по делу о взыскании долга было заключено мировое соглашение.

Сайт журнала «КРЕПЕЖ» 24 июня