Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») поставляет трубопроводы и детали трубопроводов для АЭС за рубежом в течение всего 2020 года.

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) поставляет трубопроводы для строящихся атомных электростанций «Руппур» (Народная республика Бангладеш) и «Куданкулам» (Индия), генеральным подрядчиком строительства которых выступает АО «Атомстройэкспорт».Продукцию производят на двух предприятиях компании, работающих в кооперации — заводе «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г. Челябинск) и Белгородском заводе энергетического машиностроения (ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ», г. Белгород). С начала 2020 года ОМК уже отгрузила трубопроводы с элементами опорно-подвесной системы для АЭС «Куданкулам». Партии сварных блоков, точеных и сварных тройников, гнутых труб из высоколегированных марок сталей диаметрами от 14 до 630 мм для комплектации систем трубопроводов изготовили на «Трубодетали». Для проекта «Руппур» компания сделала комплектную поставку трубопроводов совместно с элементами опорно-подвесной системы. При их изготовлении использованы бесшовные трубы Белэнергомаша диаметрами 351 мм и 359 мм из нержавеющих марок стали. Белгородский завод ОМК обеспечивает доставку продукции морским путем до строительной площадки АЭС «Руппур» в Бангладеш. Особенностью данного проекта является двойная приемочная инспекция продукции. Ее проводят представители уполномоченных организаций от «Атомстройэкспорта» и от Бангладешского органа регулирования атомной энергии (BAERA). Поставки продукции ОМК для строительства зарубежных атомных станций продолжатся в течение всего 2020 года.

Структура Объединенной металлургической компании (АО «ОМК»)

Выксунский металлургический завод ул. Бр. Баташевых, 45, г. Выкса, Нижегородская обл., Россия, 607060

«Трубодеталь» ул. Челябинская, д. 23, г. Челябинск, Россия, 454904

Альметьевский трубный завод ул. Индустриальная, д. 35, г. Альметьевск, Республика Татарстан, Россия, 423450

Вагонная ремонтная компания Протопоповский переулок, д. 19, стр. 10, г. Москва, Россия, 129090

Благовещенский арматурный завод ул. Седова, д. 1, г. Благовещенск, Республика Башкортостан, 453430

Чусовской металлургический завод ул. Трудовая, д.13, г. Чусовой, Пермский край, Россия, 618200

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Совет директоров Объединенной металлургической компании (АО «ОМК»)

Анатолий Михайлович Седых Председатель совета директоров

Наталья Константиновна Еремина Председатель правления

Владимир Степанович Маркин Заместитель председателя совета директоров

Анастасия Анатольевна Полетаева Адвокат Московской городской коллегии адвокатов

Светлана Евгеньевна Оболенская Корпоративный секретарь

Петр Николаевич Трушин Директор по управлению эффективностью

Правление Объединенной металлургической компании (АО «ОМК»)

Наталья Константиновна Еремина Председатель правления

Эдуард Владимирович Степанцов Руководитель коммерческого департамента

Дмитрий Васильевич Чернышев Руководитель департамента по развитию активов и инвестициям

Юлия Игоревна Шхиянц Руководитель департамента по экономике и финансам

Светлана Леонидовна Николашина Руководитель департамента по управлению персоналом

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 115184, Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр. 2

Телефоны: +7 (495) 231 77 71; (495) 231 77 72, https://omk.ru/

Лента "Модернизация российского ТЭК" , 25 июня