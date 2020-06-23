ГК «Терморос» представила новинку - термостатический балансировочный клапан CIM 778, созданный для применения в циркуляционных стояках систем горячего водоснабжения.

Клапан оснащён термоэлементом, который может быть настроен на поддержание температуры воды в циркуляционном стояке в диапазоне от 40° до 60° С. В случае, если в системе проводится дезинфекция, и подаётся вода температурой выше 65°C, нет необходимости перенастраивать клапан, либо оснащать термостат каким-либо дополнительным оборудованием.

Преимущества CIM 778:

· простая настройка требуемой температуры;

· функция автоматической балансировки, которая помогает экономить энергию;

· широкий диапазон размеров клапана: 1/2”, 3/4”, 1” для разной пропускной способности;

· корпус из коррозионной латуни DZR, что гарантирует долгий и качественный срок службы.

Источник: https://www.c-o-k.ru/